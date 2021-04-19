Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

На федеральной трассе Джугба – Сочи полностью восстановлено движение автомобилей в сторону Адлера. Из-за капитального ремонта моста оно было ограничено около пляжа «Красный штурм».

Сейчас полностью открыты для движения обе полосы в сторону курорта. На месте уже убраны временные знаки и ограждения.

- Теперь по направлению из центра курорта в сторону аэропорта и Олимпийского парка при движении по федеральной трассе на этом участке нет никаких ограничений, — сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Отмечается, что два моста на 191 километре Федеральной трассы были возведены аж 40 лет назад. За это время на строениях появились различные дефекты. Устранить их без капитального ремонта было нельзя.

- Восстановление штатного движения из Сочи в Адлер было запланировано на 20 мая. Благодаря слаженным действиям специалистов заказчика, подрядчика и проектировщика были обеспечены опережающие темпы выполнения работ. Они были завершены на месяц раньше, – добавили в ФКУ Упрдор «Черноморье» Андрей Жуков.

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

Отметим, что работы на объекты стартовал еще в сентябре 2020 года. За это время специалисты заменили или восстановили балки, ригели, подферменники, опорные части, переходные плиты, парапеты и перила, асфальт, тротуары и не только.

Сейчас дорожники занимаются благоустройством участка. Все работы должны завершиться к 25 апреля.

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