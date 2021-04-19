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Последние новости на 19 апреля 2021. В краснодарском женском монастыре спасли котенка, провалившегося в канализацию. Чтобы вытащить малыша, потребовалось разобрать перекрытия.

«Сочи» переиграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу. Игра завершилась со счетом 2:1.

Во время пожара в Ейске пострадал человек. Причины ЧП выясняются.

В Сочи прогнозируют залповые ливни. Экстренное предупреждение объявлено на курорте.

На Кубани участковый устроил аварию, в которой пострадали двое женщин и годовалый ребенок. По факту ДТП проводится проверка, выясняется, в каком состоянии находился за рулем полицейский.