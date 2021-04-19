Погода на 19 апреля 2021 года в Краснодаре: дожди не прекратятся до конца дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже вторую неделю подряд Кубань больше похожа на туманный Альбион. Каждое утро жителей Краснодарского края начинается с сильных туманов и дождей. По прогнозам синоптиков, такая погода в регионе сохранится как минимум до конца недели.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 19 апреля 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем кратковременный дождь и туман. Температура воздух днем составит плюс 17 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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