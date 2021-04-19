Поток туристов на Кубани увеличился на 15% в 2021 году Фото: Антон ПИКУС

Курорты Краснодарского края уже приняли около 1,7 млн. отпускников в 2021 году. Это на 15% больше, чем было в 2020-м. Всего регион ожидает до 16 млн отдыхающих.

- Ресурсы для дополнительного числа гостей в регионе есть, – сказала ТАСС врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

Отмечается, что сейчас на Кубани работают свыше 10 тысяч средств размещения: от небольших гостиниц до сетевых отелей и пансионатов.

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