В Ушаковке проходит научно-практическая конференция с юными изобретателями

Фото предоставлено Государственным морским университетом имени адмирала Ф.Ф.Ушакова

В Государственном морском университете имени адмирала Ф.Ф.Ушакова проходит научно-практическая конференция «Новое поколение в науке-2021». Такие встречи в стенах учебного заведения стали уже традицией. Своими изобретениями, проектами и наработками делятся десятки участников. Всего — более 900 человек.

- Доклады и сообщения разделили на секции и подсекции: Факультет эксплуатации водного транспорта и судовождения, судомеханический факультет, Институт морского транспортного менеджмента экономики и права, Морской и Транспортный колледжи, - все распределились с учетом направлений подготовки, - рассказывают в Государственном морском университете имени адмирала Ф.Ф.Ушакова.

В аудиториях говорили и об альтернативных источниках энергии, и о новых способах мониторинга высоковольтных двигателей, дискутировали и о перспективах переселения человека на другие планеты.

20 апреля планируется провести заседание оргкомитета конференции. Тогда же будут подведены итоги.

- По результатам работы научно-практической конференции будет издан сборник тезисов докладов, - говорят в учебном заведении. - Но для многих курсантов – это, прежде всего, возможность значительно глубже вникнуть в осваиваемую профессию.

НА ЗАМЕТКУ

В последние годы аспирантура и магистратура в ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова - основная форма подготовки педагогических и научных кадров в системе высшего образования. В 2020 году сразу семь молодых ученых ГМУ им. Ф.Ф.Ушакова со своими проектами стали победителями и призерами конкурса Минтранса России «Молодые ученые транспортной отрасли». Такого результата, как у Ушаковки, нет больше ни у одного транспортного вуза страны.