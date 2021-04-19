Кубанский боксер стал победителем первенства России Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поселке Витязево завершилось первенство России по боксу среди юношей 15-16 лет. В составе сборной Краснодарского края отличился кубанский боксер Никита Манасихин. Ему не было равных в весовой категории до 50 кг. В финальном поединке он не оставил шансов Артему Назарову из Красноярского края.

Турнир проходил на базе ЛОК «Витязь» на прошлой неделе. Никита Манасихин стал единственным обладателем золото в составе сборной Краснодарского края. Еще пятеро кубанских боксеров завоевали бронзовые медали: Родион Самоловов (до 48 кг), Рант Агаджанян (до 50 кг), Иван Карачинцев (до 57 кг), Андрей Сень (до 66 кг), Артём Диланян (до 75 кг).

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