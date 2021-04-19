В Сочи пройдет первый в истории чемпионат среди строителей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Сочи состоится первый в истории строительный чемпионат. Он пройдет на базе парка науки и искусств «Сириус». Участие в состязаниях примут более 1,5 тысячи профессиональных строителей, представителей органов власти и ведущих отраслевых предприятий.

Они будут выявлять сильнейших в 19 инженерных и рабочих специальностях.

- Это информационное моделирование и проектирование, ручная сварка, ценообразование и сметное нормирование, охрана труда, электромонтаж, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Победителей ждет денежный приз – от 100 до 300 тысяч рублей. Также в рамках форума пройдут деловые встречи. В первый день состоится пленарное заседание с участием главы Минстроя России Ирека Файзуллина.

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