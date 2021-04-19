В Краснодаре возобновлено движение автомобилей по улице Пашковский перекат

Фото мэрии Краснодара

В Краснодаре возобновлено движение легковых автомобилей по улице Пашковский перекат. Из-за строительства проезжей части оно было перекрыто с 1 марта. Из-за сложных погодных условий рабочие были вынуждены дважды изменять сроки завершения ремонта. Общая протяженность участка составила 700 метров.

- Работы проводили компании, который занимаются комплексной застройкой в микрорайоне Гидростроителей, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

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