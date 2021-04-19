Видео запуска движения в районе пляжа «Красный штурм» в Сочи

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье». Ссылка обязательна!

На федеральной трассе Джугба – Сочи полностью восстановлено движение автомобилей в сторону Адлера. Из-за капитального ремонта моста оно было ограничено около пляжа «Красный штурм».

Местные жители благодарны дорожникам за досрочное завершение ремонта. На данном участке больше нет заторов.

Напомним, что восстановление штатного движения из Сочи в Адлер было намечено на 25 мая.

- Но, благодаря слаженным действиям специалистов заказчика, подрядчика и проектировщика удалось завершить работы опережающими темпами на месяц раньше, – - отметил руководитель ФКУ Упрдор «Черноморье» Андрей Жуков.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что ремонтные работы стартовали в сентябре 2020 года.

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