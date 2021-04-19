Вор с Автолюбителей вынес из двух квартир 90 тысяч в Краснодаре

Фото: скриншот с камер наблюдения в пострадавшей квартире

В дежурную часть полиции Краснодара с паникой обратилась жительница улицы Ставропольской. Она рассказала, что из ее квартиры пропали сережки и крупная сумма денег. На место выехали оперативники и принялись за работу. К счастью, в квартире была установлена камера видеонаблюдения.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, в том числе благодаря изучению записей с расположенных в указанной квартире камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника, которого стражам правопорядка удалось задержать на съемном жилище, расположенном на улице Автолюбителей, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе полиции Краснодара.

Выяснилось, что подозреваемый – 43-летний ранее судимый (за такую же историю) гражданин Армении. В его квартире стражи правопорядка нашли набор отмычек и подборные ключи от домофонов.

Задержанный рецидивист

Также в ходе оперативных действий стало известно, что мужчина причастен и к другому преступлению – уже на 30 тысяч рублей по улице Игнатова.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до шести лет лишения свободы.