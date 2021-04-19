Юрист из Краснодара и многодетная мама из Сочи могут стать депутатами Госдумы от партии “Новые люди”

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди»

Идея создания шоу о политике принадлежит лидеру партии «Новые Люди» Алексею Нечаеву. Проект был анонсирован в начале 2021 года. Заявки на участие Новые люди собирали по всей стране. И участвовать мог любой желающий. В результате, побороться за главный приз - 30 миллионов рублей и право стать кандидатом в депутаты Госдумы - допустили три десятки лучших из лучших.

«В реалити-шоу #ДебатыКандидаты принимают участие очень яркие герои со всей страны. Это люди самых разных профессий – врач, инженер, юрист, предприниматель, основатель благотворительного фонда. И все они хотят изменить к лучшему жизнь в стране, поэтому решились принять участие в нашем проекте», - рассказал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Участники шоу проходят несколько этапов. На первом этапе каждый из претендентов готовил видео заявку. Жюри отобрало лишь 30 счастливчиков, которые будут поделены на три команды. Как рассказали организаторы, шоу проходит в модном сейчас формате ТикТок-хауса. Всех участников разместили в одном доме, где они будут проходить различные испытания, обучаться на тренингах, прокачивать свои знания и навыки.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди»

Краснодар на шоу «ДебатыКандидаты представляет юрист Виталий Кацко. Уже 11 лет он отстаивает интересы краснодарцев в судебных и государственных органах власти. Своим проектом «Доступное правосудие» Виталий хочет вернуть людям веру в справедливость.

У Софии Мининой пятеро детей. Она отказалась от практики в Министерстве иностранных дел в пользу семьи, и ничуть не жалеет. София возглавляет центр «Счастливые родители», который помогает семьям не только Краснодарского края, но и онлайн по всему миру.

С конкурсантами будут работать лучшие представители медиа сферы, шоу-бизнеса и блогеры-миллионники. В июне будут объявлены победители в трех номинациях: предпочтение аудитории, выбор жюри, особое внимание лидера партии Алексея Нечаева.

Шоу можно увидеть на Youtube-канале партии «Новые люди».

Партия “Новые люди” образована в марте 2020 года. За год Новые люди открыли отделения в 73 регионах. Партия успешно выступила в 2020 году на выборах в Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областях. В этих регионах списки партии набрали в среднем по 8% голосов избирателей. В этом году Новые Люди намерены провести своих кандидатов в Государственную Думу по всей стране.