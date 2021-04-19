Вклад «Я помогаю ветеранам» от РНКБ - повышенная ставка при оформлении онлайн

В преддверии празднования Дня победы банк РНКБ уже третий год подряд предлагает клиентам принять участие в благотворительной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и ветеранам военной службы, открыв вклад «Я помогаю ветеранам». В конце срока действия вклада из суммы начисленных процентов один рубль на каждую полную тысячу рублей из суммы первоначального взноса будет перечислен в адрес «Российского союза ветеранов» в рамках программы «Живем и помним».

Процентная ставка при оформлении вклада через интернет-банк или мобильное приложение РНКБ может составлять до 4,4%. Оформить вклад можно в период с 14.04.21г.по 04.08.21г.

Минимальная сумма вклада составляет 10 тысяч рублей. Срок — от шести месяцев до полутора лет. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока. Подробнее ознакомиться с условиями вклада можно ознакомиться на официальном сайте банка.