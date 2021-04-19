Девелопер AVA Group провел конференцию для специалистов рынка недвижимости в Сочи

Фото: Девелопер AVA Group

Сегодня, 19 апреля, в Сочи презентовали новый проект бизнес-класса ЖК «Кислород» для представителей агентств недвижимости.

Мероприятие прошло в двух форматах: онлайн и офлайн. Согласно действующим ограничениям на проведение массовых мероприятий, около 100 специалистов рынка недвижимости собрались в конференц-зале отеля Radisson Collection. Все желающие, заинтересованные в приобретении квартиры в новом жилом комплексе, смогли присоединиться к конференции в формате онлайн. Прямая трансляция прошла на youtube-канале «Просочились».

В ходе конференции состоялась презентация жилого комплекса «Кислород», старт продаж которого начнется в ближайшее время. Специалисты получили информацию о преимуществах проекта, технических особенностях, инженерных системах будущих жилых домов. Каждый участник конференции получил книгу проекта, разработанную специально для специалистов рынка недвижимости. Разработчики уверены, что этот продукт значительно упростит работу с клиентами и позволит обладать максимумом необходимой информации.

Завершилось мероприятие ответами на вопросы партнеров, обменом мнений о презентованных проектах, текущей ситуации на рынке недвижимости.

Специализированный Застройщик АВА Сочи входит в состав холдинга АВА Групп. В 2020 году завершено строительство 21 дома общей площадью более 75 000 кв.м. В стадии реализации два крупных проекта комплексного развития территории, старт продаж которых намечен на 2021 год.