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Общество19 апреля 2021 13:48

Как подать заявление на единовременную процедуру по оформлению недвижимости

Кадастровая палата напоминает о единовременной процедуре по оформлению недвижимости
София ФОМЕНКО
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Если вы очень занятой человек, службу по оформлению недвижимости можно вызвать даже на дом

Если вы очень занятой человек, службу по оформлению недвижимости можно вызвать даже на дом

Подать заявление на единовременную процедуру по постановке объекта недвижимости на кадастровый учёт и регистрацию права можно несколькими способами. Срок рассмотрения заявления составит 10-12 рабочих дней.

С начала 2021 года в Краснодарском крае было принято более 20 тысяч заявлений на государственный кадастровый учёт и государственную регистрацию прав. В прошлом году количество поданных заявлений на проведение учётно-регистрационных действий составило 68 тысяч.

Кадастровая палата по Краснодарскому краю напоминает, что с 1 января 2017 года со вступлением в силу Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» действует единая учетно-регистрационная процедура, позволяющая одновременную подачу заявления на государственную регистрацию прав и государственный кадастровый учет.

До вступления в силу Закона в 2017 году собственникам приходилось подавать два заявления, что замедляло процесс по оформлению недвижимости.

Подать заявление на единовременную процедуру в Росреестр может либо сам правообладатель, либо его законный представитель по доверенности.

Чтобы подать заявление для осуществления государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав можно воспользоваться следующими способами:

обратиться лично в ближайший центр госуслуг «Мои документы» (e-mfc.ru) Краснодарского края;

в электронном виде через официальный сайт Росреестра (rosreestr.gov.ru) с помощью сервиса «Личный кабинет»;

обратиться в офис Росреестра или Кадастровой палаты (осуществляется прием документов только по экстерриториальному принципу);

заказав выездное обслуживание специалистов Кадастровой палаты по телефону 8861-992-13-02, доб. 2060 или 2061, по электронной почте uslugi-pay@23.kadastr.ru, через официальный сайт ФГБУ «ФКП Росреестра» www.kadastr.ru;

в бумажном виде почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении в офис Росреестра по месту нахождения объекта недвижимости. Подлинность подписи заявителя должна быть нотариально удостоверена.

Обратите внимание, что при подаче заявления в электронном виде через сайт Росреестра необходимо иметь сертификат электронной подписи, чтобы заверить документ. По всем техническим вопросам, связанным с получением квалифицированного сертификата можно обратиться в Удостоверяющий центр Кадастровой палаты по телефону: 8-861-992-13-02 (доб. 2222), или по адресу электронной почты: uc_request_23@23.kadastr.ru.

Постановка на государственный кадастровый учет осуществляется без взимания платы. За осуществление государственной регистрации прав предусмотрена государственная пошлина. Исключения составят «ранее возникшие права».