Общественники рассказали, что идут на праймериз ЕР ради помощи гражданам

Фото предоставлено партией "Единая Россия"

Активисты и волонтеры составляют практически треть от общего числа участников праймериз «Единой России». Основной причиной пробы сил в большой политике они назвали желание помогать людям.

Ранее о необходимости привлекать новые лица в политику говорил Владимир Путин. Он считает, что волонтеры и общественники смогут оценить проблемы страны с новых точек зрения. Это поможет решать эти проблемы более эффективно как на региональном, так и на федеральном уровнях, пишет «Наш город».

Как отметил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, задачу волонтеров в политике можно назвать «политическим представительством». Сейчас им важно научиться действовать не просто как общественникам, а как представителям власти.

Экоактивист из Омской области Алексей Цвелой говорит о том, что молодежная политика Российской Федерации давно нуждается в обновлении. Он положительно относится к тому, что примерно 30% кандидатов предварительного голосования – люди, возраст которых не превышает 35 лет.

По мнению главы «Молодежки ОНФ» Игоря Кастюкевича, также участвующего в праймериз, привлечение активистов-общественников в политику – важный шаг, от которого выиграют прежде всего избиратели. Ведь депутат в идеале тоже выполняет функции общественника.

Лидер Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина сообщила, что для нее участие в праймериз – это возможность помогать молодежи в регионах на глобальном уровне. Она рассказала, что каждый день сталкивается с проблемами молодых людей и не понаслышке знает, как им можно помочь.

К слову, многие участники предварительного голосования считают, что центру давно пора прислушаться к регионам. Задачу донести эту информацию до высших политических сфер также возлагают на активистов и волонтеров, идущих в политику.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский заявил, что одного желания быть политиком мало. Волонтерам необходимо не только понимать, каких целей они хотят добиться, но и осознавать, «какую роль составляет именно волонтерский опыт и роль волонтера в образе политического кандидата».

Как сообщает партийный сайт er.ru, предварительное голосование будет проходить с 24 по 30 мая на портале pg.er.ru. Список кандидатов ЕР на выдвижение в Госдуму утвердит партийный съезд.

«Предварительное голосование «Единой России» дает возможность для молодежи реализовать свои инициативы. Например, мой проект «Волонтер» нашел поддержку. Он направлен на адресную помощь пожилым гражданам, многодетным семьям. Разработанное нами приложение поможет скоординировать волонтеров с теми, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Уже совсем скоро мы сможем применить его на практике.

Кроме этого, участие в предварительном голосовании – это хороший политический опыт. Ведь быть депутатом – это не просто наличие мандата, это знание проблем своего округа, умение отстаивать интересы своих избирателей, законодательная работа», - рассказал участник предварительного голосования, заместитель регионального директора по партнерским автопрограммам ПАО «Совкомбанк» Владимир Мацкевич.