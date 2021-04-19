Две новые трамвайные линии появятся в Восточно-Кругликовском районе Краснодара

Ориентировочная цена проекта – пять миллиардов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В краевом центре начнется строительство новой трамвайной линии в Восточно-Кругликовском микрорайоне. Глава города поручил департаменту муниципальной собственности и городских земель приступить к разработке проекта и резервированию участков.

— Хорошо, что мы вовремя услышали обращения жителей. Хотя надо было еще раньше задуматься и внести соответствующие корректировки. Что касается заявленных средств на изготовление проектно-сметной документации, то откладывать нельзя. Это большой комплекс действий. Источники финансирования найдем, потому что Восточно-Кругликовский микрорайон и Гидрострой — перспектива на три-пять лет. Для себя такой ставим график реализации проектов, занимаемся активно, — отметил на заседании мэр Евгений Первышов.

Трамвайный путь планируют проложить по улице Красных Зорь от Достоевского и далее: по Российской, им. Жлобы, Восточно-Кругликовской, им. 40-летия Победы, им. Героев-Разведчиков до Домбайской с разворотным кольцом.

Ориентировочная цена проекта – пять миллиардов рублей, при этом пассажиропоток этой ветки составит 7,5 миллионов в год (проект окупаемый).

В городской мэрии отметили, что при наличии инвестирования проектирование можно начать уже в мае этого года. На первом этапе нужно 60 миллионов, через год – еще 90. По срокам проект должны сделать за один год.