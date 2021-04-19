Скидка в три рубля ждет жителей Кубани, оплачивающих проезд бесконтактной картой MasterCard

Акция действует в четырех населенных пунктах – Лабинске, Майкопе, Волгодонске и станице Тбилисской Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 19 апреля по 18 июля 2021 года при оплате проезда бесконтактной картой MasterCard любого банка можно получить скидку в размере 3 рублей.

Акция действует в четырех населенных пунктах – Лабинске, Майкопе, Волгодонске и станице Тбилисской.

Для оплаты проезда нужно приложить к терминалу бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, GPay.

В акции участвуют маршруты: г. Лабинск: - городские регулярные маршруты: №№7; 8; 3; 11; 1; 9; ст. Тбилисская: - регулярные маршруты станицы: №№1; 2; 3; 4; 5; - пригородные регулярные маршруты: №№101, 102, 103, 104, 104А, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112; г. Майкоп: - городские регулярные маршруты: №№2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 16; 17; 26; 28; 29; 34; 10Х; - пригородные регулярные маршруты: №№103; 120; 134; 108; 127; 133; 115; 145; 148; г. Волгодонск: - городские регулярные маршруты: №№4; 12; 16; 22; 51; 28; 30; 1; 2; 3; 3А; 52; 5; 23; 23А; 29; 12; 29; 4А; 29А; 22А; 25; - пригородные регулярные маршруты: №№487/3; 488/2.

Дополнительные вопросы по Акции можно задать по электронной почте info@rrtp.ru или по телефону горячей линии: 8 (800) 100-37-87