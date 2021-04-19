«Россети Кубань» автоматизировала учет электроэнергии 45% краснодарских потребителей

Фото предоставлено компанией "Россети Кубань"

В первом квартале 2021 года специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» установили более полутора тысяч современных интеллектуальных приборов учета электроэнергии – «умных» счетчиков. С начала реализации проекта автоматизации учета электроэнергии в краснодарском энергорайоне установлено 72,6 тысячи «умных» счетчиков, что позволило обеспечить технологичным сервисом 45% всех потребителей.

Переход на интеллектуальный учет электроэнергии полностью завершен на территории Северского района Краснодарского края. В настоящее время активно идет монтаж «умных» счетчиков в Динском районе Краснодарского края, а также Тахтамукайском и Теучежском районах Республики Адыгея.

Установка «умных» счетчиков является первым этапом реализации концепции высокоавтоматизированных сетей. В отличие от своих аналоговых предшественников, новые приборы учета позволяют автоматически дистанционно передавать текущие показания и режим потребления электричества в энергокомпанию, подают сигнал об аварии в сети, о несанкционированном вмешательстве. Такие счетчики в несколько раз сокращают количество споров и разногласий между потребителями, сбытовыми и сетевыми компаниями, минимизируют потери. Установка новых приборов учета полностью исключает хищение электроэнергии, а значит, повышает надежность и качество электроснабжения потребителей.

Обладатели «умных» счетчиков получают целый ряд преимуществ. Прежде всего, это возможность экономить электроэнергию путём самостоятельного контроля нагрузки и выбора метода расчёта за потреблённую электроэнергию по зонам суток. Кроме того, потребители освобождены от необходимости обслуживать и ремонтировать приборы учёта, за это отвечает собственник «умных» счетчиков – электросетевая компания.

Потребитель может проверить свои показания и нагрузку при помощи удалённого дисплея, идентичная информация от потребительских приборов в автоматическом режиме передается на главный сервер энергокомпании и далее в энергосбытовые организации. Счета на оплату приходят по почте или в электронном личном кабинете.