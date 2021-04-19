Председатель ЗСК на федеральном уровне представил опыт развития института территориального общественного самоуправления

Заседание Комиссии по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению Совета законодателей РФ состоялось в режиме видео-конференц-связи. Его возглавил председатель Комиссии, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. В работе принял участие спикер парламента Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Один из пунктов повестки дня – развитие института территориального общественного самоуправления (ТОС) на примере Краснодарского края. Тему в своем выступлении раскрыл руководитель ЗСК.

По словам Юрия Бурлачко, институт ТОС стал успешной формой участия населения в осуществлении местного самоуправления. Это связующее звено между населением и вышестоящими органами власти всех уровней. Его деятельность способствует сближению населения и местной власти, помогает преодолевать пассивность населения, облегчает решение проблем на местах.

Бурлачко сообщил, что Законодательным Собранием Краснодарского края внимательно изучаются вопросы совершенствования деятельности органов территориального общественного самоуправления.

«Полагаем, что эти вопросы являются актуальными для многих субъектов Российской Федерации. В этой связи в целях создания условий для дальнейшего развития ТОС в Российской Федерации, обеспечения единства правовых подходов к регулированию деятельности ТОС предлагаем рассмотреть возможность дополнения федерального законодательства нормой, которая бы позволила субъектам Российской Федерации определять своими законами порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления», - резюмировал Юрий Бурлачко.

По итогам обсуждения кубанскому парламенту предложено подготовить проект законодательной инициативы о корректировке федерального законодательства в части правового регулирования порядка организации и осуществления территориального общественного самоуправления законом субъекта Российской Федерации.