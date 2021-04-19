Чиновница покрывала махинации с жильем для детей-сирот на Кубани

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Второй отдел расследования особо важных дел СКР по краю продолжает расследование уголовного дела против Инны Хаустовой. По версии следствия, в момент, когда женщина была замом главы Лабинского района по социальным вопросам, она занималась контрактами на покупку жилья для детей-сирот в станице Владимирской. Квартиры купили в 2018 и 2019 годах, но с большими дефектами.

- Жилье не было обеспечено соответствующей системой противопожарной безопасности, в домах отсутствовало утепление кровли, должной прилегающей инфраструктуры тоже не было. Водоснабжение домов осуществлялось из шахтного колодца, правоустанавливающие документы на который отсутствовали, а водоотведение организовано в бетонные выгребы без обследования их негативного воздействия на источник водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические заключения на водный объект и согласование программы производственного контроля питьевой воды не получались, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

На все эти недочеты экс-чиновница закрыла глаза за взятку в 1 миллион рублей. Эта сумма стала эквивалентом ее подписи на акте-приемке работ. За эти квартиры недоброкачественные застройщики получили 34 миллиона рублей .

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.