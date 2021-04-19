Средства федерального бюджета привлекут к проблемам водоотведения Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Для решения проблем водоотведения Краснодара планируют привлечь федеральные средства. Об этом рассказал губернатор Вениамин Кондратьев на заседании общественного градостроительного совета.

– Эта проблема не решалась последние 15 лет. Городу, даже при поддержке края, ее не осилить. Необходимы серьезные инвестиции, в том числе федерального бюджета. Создавайте рабочую группу, которая разработает четкий алгоритм решения вопроса, – отметил Кондратьев.

Сейчас глава края поручил своему заму Александру Трембицкому подготовить предложения для включения Краснодара в федеральные программы по развитию коммунальной инфраструктуры, которые уже действуют и готовятся к разработке. Речь идет о мероприятиях по строительству и модернизации очистных сооружений, созданию систем водоотведения.