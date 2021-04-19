Хозяйку шаурмичной в Краснодаре будут судить за гибель двух человек Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Трагическая история разыгралась в Краснодаре 22 января 2020 года на цветочном рынке по ул. 40 лет Победы.

В торговом центре вечером начался сильный пожар. Было эвакуировано около 100 покупателей, и только двоим спастись не удалось.

Причиной пожара стала шаурмичная, которая находилась по соседству с ТЦ, - там рванул газовый баллон.

Начавшийся пожар быстро распространился по торговому центру, уничтожив фаст-фуд и находившегося там молодого 21-летнего повара. Оказавшийся рядом 30-летний подсобный рабочий получил 80% ожогов, от которых скончался в больнице.

- Против предпринимательницы возбуждено уголовное дело, материалы отправлены в суд, - сообщает пресс-служба краевого СУ С.

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