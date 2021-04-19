Район застройки на Западном обходе в Краснодаре нуждается в 14 тыс. мест в школах и детсадах

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Решение губернатора Кубани Вениамина Кондратьева ввести "ручное управление" новостройками в Краснодаре вызвало напряжение у дольщиков.

Выданные ранее разрешения на строительство жилищных комплексов ЖК «Любимово», «Дыхание», «Сказка Град», «Британия» и «Фонтаны» могут быть аннулированы.

Связано это с тем, что плотность застройки может негативно сказаться на развитии инфраструктуры этих районов. По словам Вениамина Кондратьева, приходится в ручном режиме приостанавливать и корректировать проекты планировки.

Работа, по мнению главы края, должна быть системной, чтобы ликвидировать дефицит соцобъектов. В районе Западного обхода не хватает 8 тыс. мест в школах и 6 тыс. - в детских садах.

– По генплану здесь запланировано 29 участков под соцобъекты. Две школы и детсад уже открыты, но нужны еще места. Планируем вступить в федеральную программу и получить поддержку для возведения объектов, – сказал мэр города Евгений Первышов.

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