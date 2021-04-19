Улицу 1 Мая в Краснодаре расширят до четырех полос

Чтобы расширить полосность проезжей части улицы 1 Мая, будет изъято в пользу муниципалитета 44 земельных участка и 43 капитальных объекта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Улица 1 Мая в Краснодаре получит четыре полосы. Такую новость обнародовал на совещании мэр Краснодара Евгений Первышов.

По сообщению директора департамента архитектуры и градостроительства Надежды Панаетовой, расширение участка до 4 полос от Черкасской до 40-летия Победы составит 1073 метра.

- Сейчас там идет строительство нового корпуса больницы. Вопрос расширения ул. 1 Мая, улучшения условий для движения карет "скорой помощи", общественного транспорта, автомобилистов назрел давно, - отметил мэр.

Улица 1 Мая в Краснодаре на сегодняшний день одна из самых длинных магистралей города. Для того, чтобы расширить полосность проезжей части, будет изъято в пользу муниципалитета 44 земельных участка и 43 капитальных объекта.

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