На Кубани с 2022 года заработает программа по строительству поликлиник

В поселке Знаменском 88 тыс. жителей прикреплены к одной-единственной краснодарской поликлинике №17 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впервые на Кубани начинает работать федеральная программа по финансированию строительства поликлиник в станицах с населением до 50 тысяч человек.

– Это даст возможность построить поликлинику в станице Елизаветинской, но не в Краснодаре, – рассказала "КП" - Кубань" вице-губернатор Анна Минькова.

Хотя, например, в поселке Знаменском 88 тыс. жителей прикреплены к одной-единственной краснодарской поликлинике №17.

Глава Краснодарского края поручил администрации краевого центра подготовить всю необходимую документацию и выделить земли для строительства поликлиник в небольших населенных пунктах.

- Мы строим самый крупный на Юге России медкластер, но не обращать внимание на то, что поликлиники трещат по швам, - невозможно, - высказался губернатор по этому злободневному вопросу.

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