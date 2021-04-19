На Кубани с 2022 года заработает программа по строительству поликлиник

В поселке Знаменском 88 тыс. жителей прикреплены к одной-единственной краснодарской поликлинике №17
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Впервые на Кубани начинает работать федеральная программа по финансированию строительства поликлиник в станицах с населением до 50 тысяч человек.
– Это даст возможность построить поликлинику в станице Елизаветинской, но не в Краснодаре, – рассказала "КП" - Кубань" вице-губернатор Анна Минькова.
Хотя, например, в поселке Знаменском 88 тыс. жителей прикреплены к одной-единственной краснодарской поликлинике №17.
Глава Краснодарского края поручил администрации краевого центра подготовить всю необходимую документацию и выделить земли для строительства поликлиник в небольших населенных пунктах.
- Мы строим самый крупный на Юге России медкластер, но не обращать внимание на то, что поликлиники трещат по швам, - невозможно, - высказался губернатор по этому злободневному вопросу.
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