674 липы, пересаженные с улицы Московской в Краснодаре, принялись на новом месте

Молодые липы, которые были пересажены с улицы Московской в Краснодаре, нашли себе новую прописку
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Молодые липы, которые были пересажены с улицы Московской, нашли себе новую прописку. Всего пересадили 674 дерева на территории детских садов, школ и производственных учреждений.
Пересадка растений прошла без осложнений и на ветках лип уже появились свежие листочки.
Мэр Краснодара отметил, что поражен масштабностью работ по пересадке лип.
- Сейчас будем за ними наблюдать, чтобы максимальное количество сохранилось, тогда будет серьезное достижение, - прокомментировал "КП" - Кубань" Евгений Первышов.
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