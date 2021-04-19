Члены ОПГ на Кубани пойдут под суд за незаконную регистрацию 2 тыс. иностранцев

Более 2 тыс. иностранцев получили незаконную временную прописку на территории Краснодара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Продажные полицейские оформляли липовые документы иностранцам. Наглая банда действовала в самом отделе по иммиграции.

Более 2 тыс. иностранцев получили незако действовала в иммиграционном отделе Карасунского округа нную временную прописку на территории Краснодара. Следователи расследовали дело об организованной ОПГ, которая действовала в иммиграционном отделе Карасунского округа.

Организовала преступную группу бандерша, которая вовлекла в свою деятельность двух сотрудников отдела полиции по делам иммиграции и четверых гражданских. Основная их задача была "помочь" иностранцам из ближнего зарубежья изготовить документы на право проживания и работы в крае, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Криминальная группировка действовала на территории Карасунского округа с 2016 по 2019 год.

Более того, с преступной группой сотрудничала и преподаватель Кубанского государственного университета. Женщина давала ОПГ взятки за то, чтобы ее иностранных студентов не привлекали к административному наказанию за просроченные документы. На это в виде взяток преподаватель передала ОПГ 150 тыс. рублей.

Но недолго было веревочке виться - преступников поймали. Теперь на них заведено уголовное дело за организацию незаконного пребывания в РФ иностранных граждан.

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