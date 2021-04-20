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На Краснодар обрушился сильный ливень. Поливать начало ещё накануне, 19 апреля, а ночью, 20 числа, дождь только усилился. Огромные капли стучат по крышам домов, бурные потоки несутся по улицам города.

- Ночью на улицы города вышла техника для откачки воды, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в администрации Краснодара. - Машины дежурят и в тех местах, где есть вероятность затоплений.

В частности, на особом контроле мост в районе Вишняковского рынка, где обычно всегда после сильных ливней образуются подтопления. По прогнозам синоптиков, залповый ливень будет идти весь день, 20 апреля.

- Сейчас идёт сезон дождей, поливать будет весь день, 20 апреля, - говорит оперативный дежурный Центра управления кризисными ситуациями МЧС России по Краснодарскому краю. - Наготове все силы и средства быстрого реагирования.

По данным сайта мониторинга водных объектов Кубань «Эмерсит», на трёх реках региона уже отмечены критические отметки.