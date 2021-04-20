В Чистяковской роще Краснодара отреставрируют советскую колоннаду

Фото: Аня Майская

В Чистяковской Роще отреставрируют колоннаду, построенную в 1956 году. Сейчас она находится в запущенном состоянии.

На городской планерке мэр города Евгений Первышов предложил сделать колоннаду входом в детсад.

- Можно отреставрировать и сделать центральный вход в само детское дошкольное учреждение «Сказка», которое включает множество детских садов, — отметил мэр.

Стоит отметить, что колоннада - это главная арка бывшей выставки достижений народного хозяйства. Она является объектом культурного наследия регионального значения. В краевом управлении государственной охраны памятников ранее поясняли, что колоннада была построена как временное сооружение на фундаменте в 30-40 сантиметров. Из-за того, что на длительную эксплуатацию арка не была рассчитана, она стала быстро разрушаться.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что улицу 1 Мая в Краснодаре расширят до четырех полос. Расширение участка до 4 полос от Черкасской до 40-летия Победы составит чуть больше километра.

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