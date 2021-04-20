«Дом искусств» откроется в курортный сезон-2021 в Геленджике

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В культурном центре «Старый парк» в поселке Кабардинка Геленджика откроют новый арт-объект «Дом искусств». В пространстве на двух тысяч километров (!) будет картинная галерея с бессменной экспозицией российских художников и скульпторов XIX-XX веков, а еще залы для временных выставок и школа творчества.

Зрители смогут увидеть картины художников Леонида Ляха, Граера Аракеляна, Владимира Аксенова и работы скульпторов Валентины Кузнецовой, Юлии Лучкиной и Геннадия Панько.

- В "Доме искусств" появится и музей православной культуры. В нем покажут 600 экспонатов, 200 из которых - редкие экземляры, собранные по всему миру. А летом гости «Старого парка» познакомятся с образцами исконного русского искусства: русской иконой, церковным декором, резьбой и деревянной скульптурой XVI-XIX веков, - отмечают в министерстве курортов и туризма Краснодарского края.

Также в школе творчества будут проходить лекции, семинары, мастер-классы и встречи клубов по интересам.