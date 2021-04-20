Названы способы сэкономить в Сочи летом

Курортный сезон начинается уже с 1 мая

Как сэкономить на летнем отдыхе в Сочи, рассказали эксперты «Комсомольской правды». В первую очередь специалисты советуют поучаствовать в третьем этапе программы туристического кешбэка. Для этого нужно купить путевку на курорт до 15 июня и вернуться с отдыха не позднее 30 июня. По акции можно вернуть до 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.

Сэкономить также можно, поехав на личном авто, а жилье выбрать 15-20 минутах ходьбы от моря. У самого берега – дороже. Еще стоит отметить, что цены на съем комнаты ниже в частном секторе.

Помимо этого, жителям регионов, которые планируют отдых на побережье, рекомендуют присмотреться к менее «раскрученным» курортам. Например, Ольгинка, Бетта, Кабардинка, Архипово-Осиповка.

Ранее "Комсомолка" сообщала, какие ограничения действуют для туристов в Краснодарском крае.