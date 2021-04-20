«Формулу-1» могут перенести из Сочи в Петербург в 2022 году

Сочи Автодром – единственный в России автодром, принимающий гонки «Формулы-1» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о продлении нулевой ставки НДС для проведения "Формулы-1" в России. Однако из текста исчезло упоминание города Сочи. Однако из текста исчезло упоминание города Сочи.

Власти рассказали, что это связано с возможным переносом гран-при в северную столицу.

- Это сделано с учетом «возможного переноса» места проведения российского этапа чемпионата мира FIFA «Формулы-1», - говорится в пояснительной записке.

Речь идет о соревнованиях 2022 года. Напомним, что закрытие чемпионата России «Формула-1» в 2021 году пройдет в Сочи 26 сентября.