Более 10,5 тысяч человек обеспечат безопасность в майские праздники на Кубани

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 10,5 тысяч человек будут обеспечивать безопасность жителей и гостей Кубани в майские праздники. Об этом сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев на координационном совещании по вопросам безопасности 20 апреля.

– Ближайшие три недели для всех нас будут достаточно напряженными: парад казаков, Пасха, День Победы. Каждое событие должно проходить в штатном режиме. Из-за коронавируса праздники будут не такими массовыми, как в прошлые годы. Но обеспечение безопасности все равно приоритет, - отметил губернатор Краснодарского края.

В связи с этим с 24 апреля по 11 мая полиция, казаки и Росгвардия перейдут в режим усиленной работы. Традиционно, особому контроля подвергнутся вокзалы, аэропорты, стадионы, гостиницы и ТЦ.