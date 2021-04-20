Кубанцы покупают гаджеты реже, но дороже

Сегодня потребители не готовы к частой смене гаджетов, но если совершают покупки, то стремятся приобрести IPhone.

При этом средняя цена покупки устройства стала выше: с 19 000 до 24 000 рублей. Интересно, что практически ничего не изменилось в Сочи. Там и продажи, и средняя цена остались примерно на уровне прошлого года.

Единственный бренд, который показал стабильно положительную динамику в продажах с начала года стал Apple. iPhone 11 стал наиболее привлекательным гаджетом Apple с точки зрения стоимости и характеристик, а дополнительным стимулом к покупке стало снижение стоимости после выхода iPhone 12. В среднем по региону IPhone стали покупать на 50% больше, чем годом ранее.

Кубанцы стали больше внимания уделять выбору смартфона. По данным Big Data МТС, среднее время интернет-сессий пользователей в онлайн-магазинах и на сайтах с отзывами про гаджеты за последний год увеличилось на 40%. Пользователи готовы доплачивать за функциональность и за то, что новый смартфон будет оставаться актуальным на протяжении как минимум двух-трех лет.