ВТБ: «Институт “Вега”» стал соорганизатором «Черноморской школы по новейшим достижениям в финансовой математике»

19 апреля в Университете «Сириус» стартует первая «Черноморская школа по новейшим достижениям в финансовой математике». Партнером мероприятия стал «Институт “Вега”», который был создан при поддержке банка ВТБ. Основная миссия «Института “Вега”» — поддержка и развитие в России школы финансовой математики и подготовка специалистов мирового уровня в области математических финансов, актуарной математики, эконометрики, машинного обучения и смежных дисциплин.

«Современная финансовая математика — стремительно развивающаяся и меняющаяся область прикладной математики, охватывающая целый ряд специальных разделов. Среди них, например, временная структура процентных ставок, теория арбитража, микроструктура рынка, теория риска и многие другое. Это специфические области, которые рассчитаны на подготовленную аудиторию. И в этом смысле совместные проекты «Института “Вега”» с Научно-технологическим университетом “Сириус” имеют, на мой взгляд, большой потенциал, так как здесь собираются люди, которые глубоко погружены в процессы, и потому работать с ними очень интересно», — прокомментировал Юрий Кабанов, доктор физико-математических наук, профессор МГУ им М.В. Ломоносова, председатель Совета директоров Фонда «Институт “Вега”».

«Мы провели отбор участников среди студентов старших курсов, обучающихся по математическим направлениям подготовки, а также аспирантов математических специальностей из ведущих вузов России. Нам также удалось пригласить для чтения лекций международных специалистов, проводящих активные исследования в области математических финансов, поэтому основным языком общения участников был выбран английский. Одной из задач проекта стало привлечение студентов и молодых учёных из России к этой области прикладной математики, востребованной во всём мире», — рассказал Никита Новыйдарсков, директор группы количественных финансов банка ВТБ, член совета директоров «Института “Вега”».

«Мы считаем важным, что в России, помимо давно сложившихся и широко известных математических центров, появляются новые точки притяжения для ведущих ученых и развития научной жизни. Черноморская школа по новейшим достижениям в финансовой математике в Университете “Сириус” — именно такое событие. Она предоставляет площадку для профессионального диалога, обмена мнениями и передачи знаний молодому поколению», — рассказал директор Математического центра Университета «Сириус» Алексей Щуплев.

Участники программы были определены по итогам конкурсного отбора. Со стороны «Института “Вега”» делегацию в Сочи возглавил Кирилл Климов, кандидат физико-математических наук, выпускник МГУ им М.В. Ломоносова, директор группы количественных финансов банка ВТБ и член совета директоров Фонда.