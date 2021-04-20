Ярмарка вакансий пройдет в Краснодаре

Специалисты помогут найти работу

22 апреля в Краснодаре пройдет ежегодная ярмарка вакансий «Планета ресурсов».

Бухгалтеры и каменщики, водители погрузчика и логопеды, трактористы и балетмейстеры, артисты театра кукол и помощники инструктора парашютно-десантной подготовки - всего свыше тысячи вакансий ждут вас во всех подразделениях центра занятости населения краевой столицы.

Ярмарка начнется в 13:00 по адресам: Атарбекова,1/1, Орджоникидзе,75, 1-я Заречная,17.

Справки по многоканальному телефону «горячей линии» можно получить по номеру телефона: 8-861-992-42-02.