В Краснодаре ищут без вести пропавшего школьника

Гаврилов Игорь Дмитриевич. Фото: пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю

6 мая 2020 года 17-летний Игорь Гаврилов вышел из своего дома в городе Костомукша республики Карелия и не вернулся. Известно, что он отправился в гости к своему другу, а потом пошел ко знакомой. Однако после его не видел никто.

Приметы пропавшего: рост около 180 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет: толстовка черного цвета с белыми полосками на рукавах, брюки черного цвета с белыми полосками, кроссовки черного цвета с белыми вставками.

Всех, кто располагает информацией о место нахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно сообщить об этом в ОМВД России по городу Костомукше по телефонам: 8 (81459) 9-71-97, 8 (81459) 5-25-02, либо 102.

По факту исчезновения парня возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»(это обязательная процедура, если человек пропадает без вести).