Контрольно-счетная палата Кубани выявила нарушения и недостатки в бюджетной сфере на 4 миллиарда рублей

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел еженедельную планерку. Открывая заседание, спикер отметил ключевую роль КСП в контроле за использованием бюджетных средств.

По данным Палаты, аудиторами в прошлом году проведено 245 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Всего за отчетный период установлено около 8 тысяч фактов нарушений правовых актов, регулирующих бюджетные и иные правоотношения. При этом в структуре по числу выявленных нарушений финансовые составили более 83%.

Как отметил председатель комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Иван Артеменко, несмотря на непростой прошедший год, Палатой была проделана значительная работа по выявлению, предотвращению и предупреждению нарушений в финансово-бюджетной сфере края - устранены нарушения более чем на 4 миллиарда рублей.

Председатель ЗСК отметил результативное сотрудничество Палаты с краевым парламентом.

«Система взаимодействия между Законодательным Собранием и Палатой за прошедшие 24 года налажена. Мы знаем и видим эту работу. КСП твердо стоит на защите бюджетных средств. И тому подтверждение озвученные сегодня данные», - резюмировал Юрий Бурлачко.

Контрольно-счетная палата Краснодарского края является постоянно действующим органом внешнего государственного финансового контроля, образуемым ЗСК и подотчетным ему.