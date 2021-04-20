ВТБ начал выплату возмещения вкладчикам «Нефтепромбанка»

ВТБ, действующий от имени государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в качестве банка-агента, 20 апреля начал принимать заявления и выплачивать страховое возмещение вкладчикам АО «Нефтепромбанк». Общий объем страховых выплат через банк ВТБ составляет около 2,6 млрд рублей.

ВТБ выплачивает страховое возмещение вкладчикам «Нефтепромбанка», сведения о которых содержатся в реестре обязательств банка перед вкладчиками. По данным реестра, полученным из Агентства, за выплатой страхового возмещения на сумму 2,6 млрд руб. в ВТБ могут обратиться порядка 3,5 тыс. вкладчиков «Нефтепромбанка», в том числе 235 юридических лиц. Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, включая проценты, на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей.

Получить страховое возмещение через ВТБ вкладчики «Нефтепромбанка» могут в Москве и Краснодаре. Выплаты производятся в 12 отделениях банка в Москве и 9 отделениях в Краснодаре. Уточнить адреса отделений и дополнительную информацию можно:

По банковскому счету (вкладу) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Центробанка на дату отзыва лицензии у АО «Нефтепромбанк» — 9 апреля 2021 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, их сумма при расчете страхового возмещения вычитается из суммы счетов (вкладов). При этом погашения встречных требований не происходит.

Если сумма вклада превышает максимальный размер страхового возмещения в 1,4 млн рублей, то в офисе ВТБ вкладчик может оформить свое требование кредитора в размере, превышающем сумму страхового возмещения.