Губернатор Кубани поставил задачу вовлечь во внеурочную деятельность 90% школьников

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Как грамотно организовать досуг школьников – тема, которую сегодня подняли на совещании в администрации Краснодарского края. Губернатор региона Вениамин Кондратьев поставил задачу занять время подростков на 90%.

- Максимальная занятость детей в свободное время – первое правило профилактики преступности. Кружки в школах должны работать до 20 часов. Мы должны использовать все возможности для занятости, – отметил он.

Сейчас в крае постоянно работают молодежные общественные организации, в вузах есть занятия по робототехнике, в школах - 195 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». При этом в 2021 году запустят еще 134 центра, в которых будут работать лаборатории по нескольким школьным предметам.