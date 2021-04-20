РЖД построят железнодорожную ветку до аэропорта Анапы к 2023 году

Фото: СМТ-6

В апреле этого года стартовало строительство новой железнодорожной линии станция Анапа-Аэропорт – Анапа-Тамань Пассажирская.

Железнодорожная ветка соединит станцию с аэропортом «Витязево». Ее хотят построить к декабрю 2022 года. Генеральным подрядчиком по работам станет строительно-монтажный трест №6 филиала АО «РЖДстрой».

- Аэропорт «Витязево» находится на выезде из города-курорта. Сейчас до него можно доехать или на маршрутке или на такси. Железнодорожный транспорт станет хорошей альтернативой на этом пути. Главная цель – связать «Витязево» с Анапой и Крымским полуостровом скоростным поездом «Ласточка, - отмечают в пресс-центре РДЖ-строй.

На данный момент начался первый этап – открыли строительство соединительной скобы к перегону Юровский-Красная Стрела, чья протяженность - 1225 метров.