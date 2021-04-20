69-летний житель Адыгеи напал на двух человек с ножом

Двойное преступление произошло в сентябре 2020 года в ауле Хатукай. 69-летний местный житель без жилья пошел в гости к своим друзьям – семейное паре. Все вместе они стали распивать спиртное. В какой-то момент вся компания поссорилась, и гость стал угрожать женщине убийством. Хозяин дома вступился за даму, однако получил отпор ножом.

- Злоумышленник на почве внезапно возникших неприязненных отношений к последнему, решил совершить его убийство. С этой целью он нанес ножом множественные удары по лицу и телу мужчины, причинив последнему тяжкие телесные повреждения, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе Следственного комитета по Республике.

Жизнь мужчины удалось спасти. Он сильно сопротивлялся и смог вызвать скорую помощь.

Однако на этом преступник не остановился. Спустя месяц обвиняемый напал на прохожую 42-летнюю женщину. Он приставил нож к ее шее и стал высказывать угрозу убийством. Потерпевшая оказала сопротивление и вырвалась из рук нападавшего.

Сейчас в отношении мужчины открыто уголовное производство. Он заключен под стражу.