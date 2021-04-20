«Женское городское училище» реконструируют в Краснодаре

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краевом центре начали реконструировать «Женское городское училище». Это здание признано объектом культурного наследия, но его внешний вид давно оставлял желать лучшего. Сейчас собственник здания взялся за его реставрацию. Строение XIX века будет восстановлено.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Согласно проекту, здесь появится ресторан с обеденным залом и пространством для дегустации блюд авторской кухни.

– Почти тридцать лет строение никак не использовалось, сменило нескольких собственников. Нынешний владелец разработал проект реставрации и получил все необходимые экспертизы и согласования. Памятник архитектуры будет восстановлен и улучшен за счет частных инвестиций и снова станет украшением нашего города, – рассказал вице-губернатор Кубани Сергей Болдин.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

ДЛЯ СПРАВКИ:

Двухэтажное кирпичное здание построили в стиле эклектики в первой половине 1880 года. Здесь сделали начальное женское училище, которое до 1912 года было единственным учебным заведением в северной части города.

Во время Гражданской войны училище ликвидировали, а зал отдали под госпиталь. С 1950 по 1991 года здесь был Дом пионеров и школьников.