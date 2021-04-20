Новое оборудование для детской краевой больницы Краснодара привезут в ноябре

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Медоборудование в новом корпусе детской краевой больницы начнут устанавливать в ноябре 2021 года. Об этом стало известно на заседании в городской администрации. Ход строительных работ на объекте проинспектировал первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко.

– Количество рабочих и качество строительство на объекте нужно контролировать ежедневно. Новый корпус ждут жители Кубани, работы полностью находятся на контроле главы края, мы не можем ни на день отставать от графика. Все самое основное планируем завершить в декабре, а в ноябре к медикам приедет немонтируемое оборудование, - отметил чиновник.

Сейчас готовность центра составляет 55%. Здесь работает 212 человек. Они строят инженерные сети и занимаются внутренней отделкой.

Отметим, что в новом корпусе будут отделения экстренного и планового приема, реанимации, интенсивной терапии, офтальмологии, урологии и нейрохирургии, онкологии и гематологии, интенсивной терапии для новорожденных и дневной стационар. Кроме того, здесь откроют станцию переливания крови и блок трансплантации костного мозга.

В планах открыть центр к 1 июня 2022 года.