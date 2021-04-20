Instagram заблокировал поющего депутата Анапы из-за российского гимна

Фото: скриншот из видео instagram.com/amazasb_amg

Утром 20 апреля депутат Анапы Амазасб Эйрян ехал на работу и пел гимн России. Выдвиженец от народа хотел поделиться видео со своими подписчиками, но не тут-то было. Instagram удалил песнопения Амазасба.

- Еду, слушаю по радио гимн играет. Естественно его пою. Разместил в Stories это видео. Приходит мне сообщение, что Instagram удалил это видео в связи с нарушением прав интеллектуальной собственности, - прокомментировал инцидент анапский депутат.

Мужчину возмутило, что иностранная сеть блокирует видео с российским гимном. Он поделился предположениями, что кто-то может делать такое специально.

Это беспредел, вмешательство в нашу внутреннюю жизнь. Нам на Олимпиадах не дают включать гимн, а тут я, находясь в своей стране, еду и пою — и мне тут его запрещают петь!, - возмущается Эйрян.

Депутат сказал, что собирается обратиться в Роскомнадзор с жалобой на соцсеть.