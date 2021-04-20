Более 800 торговых компаний Кубани могут стать участниками нацпроекта «Производительность труда»

Фото: пресс-служба администрации края

Более 800 торговых компаний Краснодарского края смогут принять участие в нацпроекте «Производительность труда». Такую возможность они получили в связи с расширением числа участников в данном нацпроекте.

Решение принято на уровне правительства во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

Три кубанские торговые компании уже подали заявки на участие в нацпроекте.

– В Краснодарском крае насчитывается более 800 предприятий торговли, которые могут претендовать на участие в нацпроекте. Это огромный потенциал для развития как самих компаний, так и для экономики региона в целом, – отметил министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

Национальный проект «Производительность труда» создан, чтобы повысить в РФ ежегодный прирост производительности труда на 5% к 2024 году.