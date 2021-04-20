Капремонт 700 многоквартирных домов запланировали на Кубани в 2022 году

Фото: пресс-служба администрации края

В Краснодарском крае в 2022 году планируют заняться капитальным ремонтом более 700 многоквартирных домов.

Уведомления произвести ремонтные работы отправляются собственникам помещений. Времени на раздумье дается три месяца.

- Такие предложения уже разосланы жителям более 100 домов в 19 муниципалитетах края, - сообщает пресс-служба краевой администрации.

Теперь на общем собрании жильцы должны определиться со сроками работ, источником и порядком финансирования, выбрать представителя, который займется юридическими вопросами по ведению документации, уточняют в министерстве ЖКХ Кубани.

Положительные решения по ремонту принимаются не менее 2/3 голосов от общего числа всех собственников помещений.