Кубанские приставы напомнили осужденным о непогашенных долгах

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Приставы Краснодарского края не оставляют в покое граждан даже за решеткой. Если есть долги перед жертвами или государством, то их надо вернуть. Как можно выйти на свободу с чистой совестью, если не расплатился по счетам?

Служители порядка посетили исправительную колонию № 14, что находится в станице Елизаветинской. Выбор неслучайный – здесь сидят те, кто совершил особо тяжкие преступления. В их числе – крупные мошенничества и убийства. Большинство из осужденных помимо отбытия наказания в тюрьме по решению суда должны выплатить крупные суммы потерпевшим. Немало тех, кто задолжал и своим детям. Даже за решеткой горе-папаши обязаны платить алименты.

Стоит сказать, что на зоне тоже можно трудоустроиться. Вот только арестанты предпочитают быть в списке «безработных» - чего говорить, они и на воле не спешили пристроить трудовую книжку. Приставы как раз и решили замотивировать заключенных отдавать долги вовремя. Служители порядка рассказали осужденным о новшествах в законодательстве и оказали им правовую поддержку.

- В актовом зале мы встретились с десятками заключенных, у которых имеются исполнительные производства. Это многотысячные алименты, долги по кредитам, уголовные штрафы, - рассказывает «КП» - Кубань» руководитель пресс-службы УФССП по Краснодарскому краю Елена Лысечко. – В начале представители нашего ведомства рассказали, что грозит неплательщику алиментов, какие меры помогают приставам взыскивать долги. Для нас важно было донести, что на свободе крупные суммы, которые «висят» на осужденных, не исчезнут. Они останутся, более того, могут стать еще больше. Поэтому важно начать платить уже сейчас.

Приставы рассказали, где и как можно получить информацию о задолженностях и оперативно их оплатить. К слову, погасить долги могут не только арестанты, но и их родня.