В Краснодаре задержали члена жестокой банды, которая терроризировала Петербург 19 лет назад

В Краснодаре оперативники угрозыска из Санкт-Петербурга задержали члена банды ОПГ Фото: Александр ГЛУЗ

В Краснодаре оперативники угрозыска из Петербурга задержали члена банды ОПГ, которая совершала жестокие преступления в Северной столице 19 лет назад.

Известно, что преступник входил в группировку, на счету которой жестокие убийства. В частности, в 1997 году бандиты группировки напали на инкассаторов и похитили 224 млн деноминированных рублей. Тогда в ходе нападения погиб инкассатор.

Данной ОПГ вменяется нападение и убийство курсанта военного училища в 1999 году.

- Преступнику удалось скрыться, он обосновался в Краснодаре, завел семью, у него был свой бизнес - он вел риелторскую деятельность, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что преступника зовут Геннадий Лось, хотя при задержании он представился как Денис Давыдов, ему 52 года.

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