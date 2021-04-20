Вооруженное нападение на семью совершено в Краснодаре, есть убитые

Жестокое вооруженное нападение на семью совершено в Краснодаре Фото: Андрей АБРАМОВ

В Краснодаре совершенно жестокое нападение на семью, которая проживала в частном доме. Злоумышленник - мужчина 59 лет - ворвался в дом и напал с ножом на хозяина дома, его мать, брата и сына.

Хозяин дома оказал сопротивление преступнику. Он защищался утюгом и смог нанести несколько ответных ударов.

- Злоумышленник во время нападения успел ранить ножом членов семьи. Но удары утюгом оказались для него смертельными. Погиб от ран и 48-летний хозяин дома, - пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Пострадавших родственников хозяина дома отвезли в больницу.

Причины нападения сейчас выясняет следствие.